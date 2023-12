I Queens of the Stone Age agli I-Days Milano 2024

Anche i Queens of the Stone Age nel cast degli I-Days Milano 2024. La rock band di Josh Homme si esibirà il 6 luglio all'Ippodromo Snai San Siro. E prima di loro sul palco ci saranno i Royal Blood.

Queens of the Stone Age a Milano con l'ultimo disco “In Times New Roman…”

I Queens of The Stone Age sono pronti a portare sul palco di I-Days Milano 2024 i brani che hanno scritto pagine del rock degli ultimi vent’anni e quelli dell’ultimo disco “In Times New Roman…” uscito per Matador lo scorso 16 giugno. I Queens of The Stone Age hanno pubblicato otto album in oltre 25 anni di carriera. La band è composta nella sua formazione attuale da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore.

I Royal Blood presentano Back To The Water Below

I Royal Blood, composti da Mike Kerr e Ben Thatcher, presentano invece "Back To The Water Below", ultimo lavoro uscito lo scorso 8 settembre.

I-Days Milano 2024: tra gli headliner anche Metallica e Green Day

Tra gli altri artisti che hanno confermato la loro presenza agli I-Days Milano 2024 ci sono anche Green day (16 giugno), Avril Lavigne e Sum 41 con i Simple plan (9 luglio), Tedua (29 giugno), Metallica (29 maggio).