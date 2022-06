I riformisti con L’Italia C’è. Un anno fa la nascita della lista a Milano

Un anno fa, a Milano, prendeva forma un esperimento che dovrebbe ispirare le scelte di molti piccoli e grandi partiti del fronte liberal-democratico: la nascita della lista civico-politica "I Riformisti" a sostegno della riconferma di Beppe Sala a sindaco di Milano. Si misero da parte personalismi e differenze, si lavorò tutti insieme con un obiettivo unitario.

La formazione determinante per la vittoria al primo turno di Sala

Quella formazione, insieme alla lista “Beppe Sala Sindaco”, fu determinante per la vittoria al primo turno e soprattutto per convincere i ceti produttivi, il mondo del lavoro e delle professioni, i più giovani e il mondo dell’associazionismo e del terzo settore, della bontà della proposta di Beppe Sala, caratterizzata dal buon governo, distante da sovranisti e populisti, pragmatica e al contempo innovativa.

Area politica ancorata all’Agenda Draghi, all’europeismo e alla modernizzazione del Paese

Dopo l’esperienza milanese, altre iniziative in giro per l’Italia hanno usato la nostra denominazione “I riformisti” e molti hanno evocato quell’aggettivo per descrivere l’area politica ancorata all’Agenda Draghi, all’europeismo e alla modernizzazione del Paese. Alle elezioni amministrative appena concluse, l’area riformista ha dimostrato di essere determinante per la vittoria delle elezioni.

Può e deve saperlo essere anche nel 2023. Con questo spirito, i promotori de “I Riformisti” oggi partecipano alla costruzione del progetto de L’Italia C’è e ne sono ogni giorno di più parte integrante. Per questo, oggi integriamo “I riformisti” nel simbolo de L’Italia C’è.