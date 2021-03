I supermercati Il Gigante pronti a vaccinare i 5mila dipendenti

“I ‘Supermercati Il Gigante’, gruppo della grande distribuzione con una sessantina di punti vendita nel Nord Italia, 40 dei quali in Lombardia, aderisce alla proposta della Regione Lombardia ed è pronta ad attivarsi per offrire agli oltre 5.000 dipendenti - che volessero usufruirne, e quindi su base volontaria - la possibilità di vaccinarsi sul luogo di lavoro, garantendo spazi propri per effettuare le somministrazioni”. Lo comunica Giorgio Panizza, consigliere del gruppo che ha sede alle porte di Milano. "Nell'attesa di conoscere i protocolli sanitari e di verificare la compatibilità delle strutture – aggiunge Giorgio Panizza - ‘Il Gigante’ è disponibile a mettere a disposizione le proprie aree per soddisfare le esigenze necessarie a garantire l’attività di vaccinazione aziendale”.