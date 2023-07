I tassisti milanesi: "Il Comune ci ostacola di proposito"

Taxi a Milano, sindacati e organizzazione: "Linciaggio mediatico"

"Faremo tutto quanto serve per risolvere i problemi che ci competono, ma non arretreremo di un passo sulla tutela del lavoro, consapevoli del fatto che il vero obiettivo di tanta attenzione ai taxi, attraverso il violento linciaggio mediatico a cui veniamo quotidianamente sottoposti, è smantellare l'attuale sistema, strizzando l'occhio ad un tipo di business che nulla c'entra con il servizio pubblico ma sfrutta utenti e lavoratori, come già accaduto in altri comparti". Così in una nota l'Unione Artigiani e le organizzazioni di rappresentanza delle auto bianche TAM, Satam, Federtaxi CISAL Milano, ACAI Taxi, Unica CGIL Milano, RADIOTAXI 028585 e RADIOTAXI 024040.

I tassisti: "Auto bianche introvabili? L'Amministrazione limita la nostra mobilità"

La nota prosegue: "Mentre divampa la campagna sul taxi introvabile, invece di dare sostegno al progetto di miglioramento del servizio con quelli che sono gli strumenti disponibili già contenuti nel decreto Bersani, l'Amministrazione Comunale limita la mobilità delle auto pubbliche con una viabilità sempre più limitata, una carenza di offerta del servizio di trasporto pubblico, con autobus e tram bloccati a più riprese nel traffico e una metropolitana così poco europea che viene da sempre chiusa poco dopo la mezzanotte, così da pregiudicarne la disponibilità proprio in questo momento di eccezionale domanda. Nel giro di poco meno di due settimane, Palazzo Marino ha addirittura annullato, senza preavviso, tre posteggi taxi di massima importanza in pieno centro storico. Dal giorno dell'inaugurazione della stazione San Babila della nuova M4 è stato cancellato definitivamente il posteggio taxi all'imbocco di corso Monforte, sostituito con una doppia pista ciclabile: ancora oggi numerosi utenti sostano in corso Monforte inconsapevoli della sparizione".