I tour turistici a Milano? Ora si fanno in monopattino

Giovedì 6 ottobre, alle ore 16, presso YesMilano Tourism Space (via dei Mercanti, 8), si terrà la presentazione della collaborazione tra GITEC e Dott, grazie alla quale viene attivato un servizio turistico innovativo per effettuare visite guidate in itinerari urbani 100% sostenibili a Milano. A seguito della presentazione, sarà possibile prendere parte al primo tour guidato di Milano a bordo di un monopattino o di una bicicletta elettrica, organizzato per l’occasione. Il tour partirà verso le 16.30 e durerà circa mezz'ora per concludersi in zona Paolo Sarpi. Saranno presenti: Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili; Alice Arienta, Consigliera comunale; Valeria Gerli, Presidente di ConfGuide-GITEC; Vittorio Gattari, Public Policy Manager Dott. (imprese-lavoro.com)