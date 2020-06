Ics Maugeri, il nuovo direttore scientifico è Walter Ricciardi

Ics Maugeri, il nuovo direttore scientifico è Walter Ricciardi, docente di Igiene dell'Universita' Cattolica, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanita' e membro designato dal Governo italiano a rappresentare l'Italia nell'Executive Board dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Lo comunica la stessa struttura in una nota. "La ricerca ci propone grandi sfide - ha detto Mario Melazzini, amministratore delegato di Ics Maugeri - e sono molto contento della possibilita' di poterle cogliere con il contributo di una delle menti piu' brillanti nel panorama mondiale". Ricciardi, tra le altre cose, e' attualmente presidente del Mission Board for Cancer della Commissione Europea. "Come uomini di scienza - ha detto Ricciardi - viviamo questa fase con l'obiettivo di risolvere l'emergenza, e uscirne con un sistema sanitario piu' forte. Sono qui in Maugeri perche' considero lavorare insieme al professore Melazzini un grande stimolo, un privilegio, un'opportunita' di costituire ancora un fronte comune in favore della salute".