Ido apre il suo flagship store in corso Buenos Aires a Milano

Ido, marchio kidswear del gruppo italiano Miniconf, apre in corso Buenos Aires 40 a Milano. Lo store si sviluppa su una superficie di 60mq e può contare su 2 vetrine danno sul noto corso meneghino. Il concept è stato curato da Kikilab, e richiama degli elementi simbolici come il parco urbano che richiama la libertà di movimento e l'amore per l’ambiente; la casetta per richiamare la famiglia e la protezione e lo Skyline, un richiamo alla contemporaneità.