Idroscalo, controlli anti covid: multe e una piscina chiusa per 5 giorni

I militari della compagnia carabinieri di San Donato con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro, Nas ed elicottero nucleo cc di Orio al Serio (Bg), hanno controllato stamattina presso l'idroscalo di Segrate (Mi) due piscine con bar annesso all'interno del bacino idrico. In particolare, a una delle attività, piscina con bar, è stata elevata una sanzione di 400 euro e contestuale immediata chiusura dell'attività lavorativa per 5 giorni per non avere ottemperato al rispetto delle norme anti-covid poiché sprovvisti di mascherine, cartellonistica e gel sanificanti. Sono inoltre stati controllati 9 dipendenti, in una delle due strutture, di cui tre senza contratto di lavoro elevando sanzione amministrativa per un totale di euro 10800 con contestuale sospensione dell'attivita' lavorativa per cui veniva applicata ulteriore sanzione di 2.000 euro.