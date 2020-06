"Ieri eroi, oggi fantasmi": gli infermieri protestano al Niguarda

Gli infermieri del sindacato Nursing Up questa mattina hanno tenuto un flash mob davanti all'ospedale Niguarda di Milano. "Ieri eroi, oggi fantasmi", lo slogan con il quale hanno chiesto una migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro. "Abbiamo lavorato come dannati, con mezzi scarsi, anche di protezione e scarsi sono stati anche i ringraziamenti", spiega una di loro. "Non chiamateci eroi, stipendiateci il giusto" e' stato i leitmotiv della protesta degli infermieri che portavano tutti la mascherina di protezione e rispettavano la distanza di sicurezza. "Ora rispetto e riconoscimento", era scritto su uno striscione Chiedono il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre un anno, piu' risorse per la Sanita' per permettere le assunzioni necessarie a compensare i tagli degli anni passati, una contrattazione separata e l'adeguamento degli stipendi ai livelli europei.