Il bilancio di sostenibilità di Assolombarda: 130 progetti per il territorio

Nel 2023 Assolombarda ha realizzato circa 130 progetti a favore della comunita' e del territorio, il doppio rispetto al biennio precedente; ha ridotto i consumi registrando il -10% delle emissioni prodotte rispetto al 2022; ed ha coinvolto oltre 17mila ragazzi in attivita' di orientamento. Sono alcuni dei dati che emergono dal Bilancio di Sostenibilita' di Assolombarda 2023, il secondo dell'associazione, redatto con il supporto metodologico di PwC Italia e la direzione creativa del Gruppo Qubit.

Scarabelli: "La sostenibilità è una priorità condivisa"

"La sostenibilita' e' una priorita' condivisa che va sostenuta con politiche industriali coerenti e investimenti coraggiosi" ha osservato Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda. Spiegando: "Sebbene siamo sempre stati impegnati sul tema della sostenibilita', tre anni fa abbiamo deciso di avere un team di persone, trasversale all'interno dell'associazione, coordinate da Sabrina Perez". E' importante "Fare cultura della sostenibilita' - ha aggiunto - che per noi non e' solo ambientale ma sostenibilita' a 360 gradi, quindi economica e sociale". Il report, uno dei pilastri della strategia ESG dell'Associazione, fotografa in modo chiaro e trasparente l'approccio adottato, rendicontando gli obiettivi raggiunti e le attivita' realizzate sui temi ambientali, sociali e di governance.

Assolombarda, crescono le ore di formazione al personale

Tra gli highlights del 2013, di certo c'e' l'aver siglato piu' di 40 accordi e protocolli d'intesa e prodotto oltre 50 note di posizionamento, utili a supportare gli interessi delle imprese verso i decisori locali e nazionali. E l'aver erogato 1.791 ore di formazione al personale, in aumento del 22% rispetto al 2022. Alla sostenibilita' d'impresa e' dedicato Genio&Impresa e' il web magazine di Assolombarda, utile non solo per valorizzare le best pratice ma anche per approfondire le novita' normative e i bandi attivi. Anche Palazzo Assolombarda di Gio Ponti e' stato rinnovato in una logica di inclusivita' e sostenibilita'. La parziale ristrutturazione ha dato, infatti, vita a nuovi spazi comuni dedicati all'incontro e al dialogo tra le imprese e la citta'.

L'asilo nido di Assolombarda

Inoltre, aprira' a settembre l'asilo nido, il primo del sistema Confindustria, per i dipendenti dell'Associazione e accessibile anche al resto della citta'. L'immagine visiva del Report e' dedicata proprio al magnifico edificio, rappresentato dal maestro della fotografia Maurizio Galimberti, conosciuto nel mondo per i suoi mosaici realizzati con le Polaroid. In occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilita' 2023, Assolombarda propone anche un percorso espositivo (fino alla fine di settembre) con scatti storici degli anni '60 dagli archivi Gio Ponti e istantanee di Galimberti. Due visioni accostate per rileggere il passato e trasportarlo nella contemporaneita'.