Il bossiano Boni ricorda Maroni: "Alla fine si era riavvicinato a noi"

L'ex segretario della Lega Lombarda Davide Boni, intervistato da Affaritaliani.it Milano, ricorda Roberto Maroni e il loro rapporto di "amore e odio": "Eravamo molto lontani quando Maroni decise lo strappo dalla linea originaria di Bossi e invece ci siamo riavvicinati in fondo". Davide Boni ricorda la comune e bruciante passione milanista che li portava ad avere lunghe conversazioni sul calcio, ma anche i dissensi ai tempi della "notte delle scope": "Non ho condiviso quello strappo nei confronti della linea bossiana. Sono sempre stato un po leninista da questo punto di vista, io. Mentre Roberto Maroni non aderì alla linea del capo. Negli ultimi tempi, rispetto a Salvini premier, invece, si era molto riavvicinato alle nostre posizioni e questo mi aveva fatto piacere. Anche se il percorso di riavvicinamento tra noi era iniziato nel 2017, con la campagna per il referendum sull'autonomia che aveva toccato le corde di tutti quelli che come me sono autonomisti per davvero, leghisti della prima ora. In ogni caso la perdita di Bobo è una perdita incolmabile".

