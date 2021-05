Il Comune di Milano su TikTok per rilanciare il turismo nei quartieri

La città di Milano sbarca su TikTok. Il Comune sbarca sul social più amato dai ragazzi. La città si è iscritta a TikTok per lanciare la campagna “Milano quartieri spring summer 2021” con il fine di rilanciare il turismo di prossimità nei quartieri della città.

Come riporta il Corriere della Sera, il fine è quello di rilanciare il turismo di prossimità. Si parte con Baggio, Isola e Chiaravalle. Tour tematici, ma anche playlist musicali per i singoli quartieri, mini-siti dedicati, manifesti e campagna sui social tramite i canali Instagram, Facebook, e per la prima volta una sperimentazione su TikTok. Avrà inizio oggi e si concluderà il 30 settembre 2021.