Il Duomo di Milano riapre ai turisti dal 29 maggio

Dal 29 maggio il Complesso Monumentale del Duomo di Milano riapre alle visite turistiche Per celebrare l'occasione, La Veneranda Fabbrica comunica che ringraziera' il personale sanitario con un biglietto omaggio. Previsto anche lo sconto del 50% per l'acquisto dei biglietti per le visite dal 29 maggio al 2 giugno, mentre dal venerdi' alla domenica le Terrazze saranno aperte fino alle ore 20.00. La Veneranda Fabbrica sta predisponendo le misure necessarie per permettere la riapertura del Complesso Monumentale del Duomo alle visite turistiche nel rispetto delle norme previste in materia di contenimento del contagio da Covid-19, anche in considerazione delle caratteristiche della Cattedrale e dei molteplici percorsi, varchi d'accesso e servizi interessati, per offrire un'esperienza di visita confortevole e in sicurezza.

I visitatori saranno accolti da una nuova illuminazione, ma per evitare code e assembramenti e' consigliato l'acquisto del biglietto on-line. Gli orari di visita al Complesso Monumentale e al Museo (aperto dalle 10 alle 18) potranno essere modificati adeguati, per permettere la corretta gestione dei flussi di visitatori e le operazioni di sanificazione e di pulizia periodica e continuata. Per accedere al Duomo sara' obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura, con divieto d'accesso se la rilevazione supera i 37,5 gradi; vietato l'ingresso anche a chi ha sintomi respiratori. All'interno sara' obbligatorio igienizzarsi le mani e portare la mascherina, mantenendo sempre i due metri di distanza con gli altri turisti. Per usare i dispositivi touch screen bisognera' indossare guanti, mentre le audioguide saranno dotate di cuffie usa e getta. Per ringraziare tutti coloro che hanno combattuto il Covid-19, dalla trincea degli ospedali la Veneranda Fabbrica del Duomo ha deciso di offrire a tutto il personale sanitario (medici, infermieri, operatori e volontari del soccorso) un biglietto omaggio di accesso al Complesso Monumentale. Per usufruire della promozione, e' necessario recarsi in una delle biglietterie fisiche ed esibire il tesserino professionale. Familiari e accompagnatori potranno usufruire di un biglietto ridotto. Uno sconto del 20% sara' invece offerto sulle visite guidate, da prenotare in caso di gruppi di piu' di 5 persone. Rimarranno attive sul web alcune delle iniziative prese durante l'emergenza, come la visita virtuale alla basilica e "La Musica del Duomo".