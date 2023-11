Il futuro del building in Fiera Milano: le novità di Miba 2023

E’ in corso a Fiera Milano la prima edizione di MIBA – Milan International Building Alliance, l’evento espositivo che, con la contemporaneità strategica di quattro fiere, mette in scena le proposte più innovative nel comparto del Building, per raccontare, attraverso una visione integrata e a 360 gradi, l’evoluzione degli spazi abitativi e, di conseguenza, delle città.

Palcoscenico di innovazione e, perché no, anche di creatività, MIBA vede il debutto di prodotti e soluzioni che stanno cambiando il modo di concepire edifici e città. Fil-rouge della manifestazione sono sostenibilità, digitalizzazione, innovazione e customizzazione dei prodotti, sia in termini funzionali che estetici, per un’offerta sempre più integrata e a misura di utente. Aumentata produttività, efficientamento energetico, accessibilità, sicurezza, ma anche comfort e intrattenimento, sono questi i principi su cui si fondano le costruzioni di oggi e che guidano le proposte degli oltre 1350 espositori presenti in fiera.

Made Expo: rivedere in chiave moderna il costruito, dal progetto all'involucro

Tante sono le proposte di MADE expo che concorrono a rivedere in chiave moderna ogni fase del costruito, dal progetto all’involucro. A partire dai materiali innovativi e nuovi processi di produzione a bassa emissione di carbonio, tutto punta alla sostenibilità, ma anche all’impatto estetico: intonaco a base di canapa, per rivoluzionare le finiture, unendo tutela ambientale e performance; rivestimenti e pavimenti in legno riciclato, a testimoniare l'impegno verso la circular-economy; vetro, in versione curva e termoconduttore, per finestre e vetrate riscaldanti, volto a ridefinire la prospettiva delle superfici, offrendo estetica e prestazioni avanzate.

Anche l’involucro acquisisce nuovi aspetti e funzioni integrate, in termini di sicurezza e design: i serramenti l’abitazione, trasformando le finestre in una fonte d’illuminazione notturna; le porte a levitazione magnetica sfidano la gravità dando la possibilità di movimento con un semplice tocco del dito; le porte in acciaio e vetro trasparente, dotate di sistemi unici e innovativi, garantiscono prestazioni di isolamento termico eccellenti, anti-effrazione, anti-proiettile e anti-deflagrazione; la zanzariera motorizzata con apertura a riconoscimento facciale è la soluzione high-tech per un comfort senza compromessi, che unisce sicurezza e praticità.

GEE-Global Elevator Exhibition: la rivoluzione del building passa anche per gli ascensori

La rivoluzione del building coinvolge anche temi quali mobilità e accessibilità, con le soluzioni introdotte da GEE-Global Elevator Exhibition. Gli ascensori si trasformano da “non luoghi” a spazi vivibili, accoglienti e interattivi; diventano “acquari”, che attraverso soluzioni avanzate di infotainment, si arricchiscono di schermi multimediali. Forte la digitalizzazione del settore, che contribuisce all’ottimizzazione della mobilità interna dell’edificio: gestione via app, manutenzione predittiva e da remoto, ma anche robot mobili intelligenti in grado di effettuare trasporti e consegne in totale indipendenza all’interno degli edifici. Non mancano poi nuove piattaforme di micro-mobilità autonoma volte a rendere i nostri edifici e le nostre città spazi sempre più accessibili, garantendo spostamenti rapidi perfino in aree complesse, siano esse grandi edifici oppure aree pedonali. Il nuovo edificio digitale e interconnesso include sistemi di security avanzati, sempre più integrati e customizzabili. Il controllo accessi e la video-citofonia smart dialogano con gli ascensori, per consentire di accedere ad una qualsiasi struttura in modo automatico, rapido e sicuro.

Sicurezza, il trend crescente della digitalizzazione

Una soluzione cross con quelle presenti a SICUREZZA, che conferma il trend crescente della digitalizzazione e della offerta “sartoriale”. In ambito residenziale le soluzioni sono modulari e integrabili, permettendo un continuo upgrade delle centraline, in linea con l’evoluzione teccnologica. Tutto oggi è gestibile da App, e ogni componente può essere personalizzato: centraline e sirene uniscono forme di design, materiali a basso impatto, vernici ad alta resistenza e finiture cromatiche personalizzabili. Il contributo della security si allarga alla città: la TVCC si fa sempre più smart e ha a bordo algoritmi complessi e soluzioni di intelligenza artificiale, i dissuasori antiterrorismo temporanei sono certificati e adatti a mettere in protezione i grandi eventi pubblici; fino ad arrivare ai cani robot, droni da terra che trovano applicazione nei cantieri, ma soprattutto pronti a intervenire dopo i terremoti per scavare senza mettere a rischio nessuno.

Smart Building Expo: la parola chiave è integrazione

A SMART BUILDING EXPO, infine, la parola chiave è integrazione: un piccolo ecosistema di gestione del building, con proposte scalabili, grazie a super-router, permette di controllare e monitorare via wi-fi i consumi e l’accessibilità di appartamenti, edifici o insiemi di edifici, nuovi o preesistenti, trasformando un building degli anni 50 in un edificio smart. Soluzioni altamente efficienti che garantiscono interventi da remoto e risparmi energetici notevoli, fino al 25 % sui consumi abituali.

Tuttavia, la vera sfida è non solo il risparmio, ma la trasformazione dell’edificio da consumer a prosumer, grazie anche ai pannelli fotovoltaici, parte integrante della progettazione dell’edificio smart, o allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e di Gruppi di Autoconsumo Collettivo che, grazie a soluzioni integrate e digitali, possono massimizzare l’efficientamento energetico.

SICUREZZA, SBE e GEE saranno a Fiera Milano fino al 17 novembre. Made expo è aperta al pubblico anche sabato 18 novembre.