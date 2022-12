Il Governo: si voterà anche lunedì. Meloni "raddoppia" le regionali. Ufficiale

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera all'allungamento della tornata elettorale per le prossime elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Le urne rimarranno aperte da domenica 12 febbraio a lunedi' 13 febbraio fino alle 15. L'urgenza dell'intervento normativo è stata dettata dalla imminenza del voto per il rinnovo dei due consigli regionali, e, recita la nota del CdM, "risponde all’esigenza di agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche in considerazione del crescente fenomeno di astensionismo"