Il gruppo Telegram con le navette No vax per andare a Milano

Il gruppo si chiama "Trasporti solidali Pavia e provincia" ed è stato aperto su Telegram. Di cosa si tratta? Nè più né meno di un servizio navetta per i no vax. Gli utenti del canale hanno la possibilità di mettersi d'accordo su orario e percorsi. L'annuncio agli iscritti parla abbastanza chiaro: "Chi avesse la possibilità di traspostrare qualcuno escluso dai servizi causa lasciapassare verde può tranquillamente contattare nio amministratori per definire la propria disponibilità". Come riporta la Provincia Pavese, c'è anche un tariffario. Non proprio a buon mercato: una corsa verso Milano costa circa venti euro. Ma c'è anche la possibilità di risparmiare qualcosa con un carnet settimanale.