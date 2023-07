Il Lago di Como è top location per gli investitori

"L’anno scorso, la top location per gli investitori è stata il lago di Como, che infatti è la destinazione che ha avuto l’incremento più significativo in termini di prezzi”: lo ha detto Giorgio Bianchi, Mrics global business development, intervenendo all'incontro Welcome To Valtellina – Turismo e nuovi scenari oltre lo sport, che si è svolto presso la Camera di Commercio di Sondrio, organizzato da Mc International. Dall'incontro è emerso come l'Italia si confermi mercato chiave per gli investimenti immobiliari alberghieri nel comparto lusso, con un interesse particolare sull’area del lago di Como.

Lago di Como, un territorio che vuole coltivare la sua vocazione internazionale

“Per essere attrattivi nei confronti dei capitali esteri dobbiamo avere sul territorio aziende con vocazione internazionale e operatori in grado di dialogare con la lingua degli operatori stranieri e soprattutto con un modello di lavoro internazionale”, ha aggiunto Marco Fedato, head of Investment promotion Promos Italia, aggiungendo che l'interesse degli investitori si dovrebbe concentrare soprattutto sul versante di Lecco.

Il legame tra lago di Como e Valtellina

L'obiettivo, riferisce Pambianco, è allargare l'interesse anche alla limitrofa Valtellina, che i turisti stranieri "geolocalizzano" ancora con una certa fatica.