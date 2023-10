"Il Male assoluto sullo schermo": la presentazione a Milano

Nel tardo pomeriggio di giovedì 12 ottobre si è svolta la presentazione del Libro Il Male assoluto sullo schermo di Giuseppe Mele. Un testo che non si limita ad essere un semplice compendio cinematografico, ma si estende a una serie di lucide considerazioni , prendendo spunto della rappresentazione filmica delle atrocità dei vari regimi e soprattutto del nazifascismo e della Shoah visti come il Male per eccellenza.

"Quando si parla di Male Assoluto”, ha detto il consigliere Giampaolo Berni Ferretti, “si intende l’annullamento di diritti minimi, che ci paiono scontati. Il Male assoluto è annullamento che avviene nel silenzio del disegno nazista, che da imposto diventa assunto. l'Olocausto è stato possibile per la grande indifferenza, se non il sostegno od il silenzioso assenso dei popoli. Ricordo l’esempio di mia nonna paterna la fiorentina ed ebrea Vera Pereira: mio nonno ing. Giovanni Berni, con non poco coraggio, nel 1943, lui colonnello del Genio militare la sposò con matrimonio segreto, dandosi poi alla macchia. Ricordo quindi un atto eroico, uno, per fortuna, dei tanti”

Il Male Assoluto e gli Olocausti

Ed è il tema di questi stessi giorni: l’uomo che nel distratto conformismo, finisce per incarnare il bellicismo, il razzismo, l’ odio. Il male Assoluto è lo sterminio scientifico, l'Olocausto, ma non stiamo parlando solo dell'Olocausto della Germania Nazista e dei Paesi suoi alleati, che si tradusse nel tentativo di sterminio degli ebrei, degli slavi, dei rom, dei sinti, dei testimoni di Geova, dei pentecostali, degli omosessuali, degli invalidi mentali e fisici, degli oppositori politici e dei massoni, ma anche di numerose esperienza europee ed extraeuropee. Se al Nazismo sono imputabili 6 milioni di ebrei morti nell'Olocausto, ed all’’Impero Ottomano, 1,5 milioni; ai regimi comunisti di Cina, sono imputabili 65 milioni, di Russia, 20 milioni, di Cambogia, 2 milioni, di Corea del Nord, 2 milioni, di Vietnam, 1 milione, di Cuba, 150mila. Quasi 100 milioni di morti.

“Oggi grazie alle ricostruzioni filmiche e all’analisi di questo libro"- , conclude l’avvocato Giampaolo Berni Ferretti, “- possiamo prendere coscienza di dover divenire dei guardiani dell'etica, contraria dell'atica (assenza di morale) con la missione di raccontarlo ed insegnarlo .”