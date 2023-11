Il Milanofiori Business Park di Assago cambia proprietà

Il Milanofiori Business Park di Assago, in provincia di Milano, cambia proprietà: da Ardian e Prelios al gestore immobiliare francese Inovalis. L'operazione, riferisce Pambianco News. è stata effettuata tramite una Sicaf interamente partecipata da Ardian e gestita da Prelios Sgr. L’immobile ha una superficie commerciale di 18mila mq e 125 posti auto, con 6 piani a uso direzionale, un piano terra con due unità food & beverage a servizio degli uffici, un piano interrato con parcheggi ed archivi.

Il processo di valorizzazione sull'immobile da parte di Ardian

L'edificio è stato ristrutturato nel 2021 consentendo di portare l'occupancy dal 51% del 2017 all'attuale 100%, con l'arrivo di società nazionali e internazionali di elevato standing. “Nonostante le perplessità espresse dal mercato negli ultimi mesi sul settore degli uffici in location al di fuori dei centri città, siamo soddisfatti di come il processo di valorizzazione implementato sull’immobile abbia permesso di locarlo interamente a tenant internazionali di primario standing dimostrando la forte domanda di mercato per spazi di Grado A e la spiccata capacità di asset management di Ardian nel valorizzare i propri asset. La vendita dell’immobile a Inovalis è un ottimo segnale per il mercato e dimostra come asset uffici di Grado A e con ottimi covenants dei tenants continuino ad attrarre liquidità da investitori istituzionali”, ha spiegato Matteo Minardi, Head of Real Estate Italy di Ardian.