Il "Minuto Bauli" arriva in centro a Milano

Il punto vendita "Minuto" di Bauli arriva in centro a Milano. In particolare in piazza Beltrade, a due passi dal Duomo. Piatto forte è naturalmente proprio il "Minuto Bauli", ovvero il dolce fatto dalla stessa pasta del pandoro, con l'aggiunta di creme e topping personalizzate. Lo riferisce Pambianconews. Altre aperture seguiranno in Italia ed all'estero per quello che è il primo store che inaugura la nuova brand identity del gruppo: all'interno è infatti possibile anche acquistare diversi prodotti a marchio. In atto una "più ampia strategia di internalizzazione".