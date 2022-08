Il mistero del semaforo liquefatto a Milano: "E' colpa del caldo"

Il semaforo liquefatto a Milano: "E' colpa del caldo"

E' circolata sui social l'impressionante immagine di un semaforo completamente liquefatto. Si trova a Milano, in viale Regina Margherita. La foto era accompagnata da una inquietante teoria: l'impianto semaforico si sarebbe sciolto per il gran caldo di questi giorni. Non è fortunatamente così: come spiegato da Open, il semaforo si è liquefatto perchè nelle sue immediate vicinanze pochi giorni fa è andato a fuoco un motorino