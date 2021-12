Il Natale di Sala: "Da solo, servendo alla mensa dei poveri"

"A Natale in maniera abbastanza tradizionale andrò prima a Niguarda a portare i regali ai bambini, poi andrò a messa in una chiesa del quartiere, poi ho sentito Fra' Marcello dell'Opera San Francesco e vado a servire a tavola. Non voglio farmi pubblicità, è qualcosa fatto con il cuore". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine del brindisi con la stampa a Palazzo Marino.

Sala, Natale in solitaria

Il sindaco ha raccontato che, come lo scorso anno, il Natale lo passerà da solo: "D'altro canto ho una situazione un po' anomala, non ho più genitori, non ho fratelli, non ho figli, ho una famiglia acquisita che però a Natale si incontra. Quindi sono da solo a Natale. Il Natale scorso lo ricordo bene, eravamo io e il mio Whisky, ai miei piedi, ed è stato anche un Natale carino. Quest'anno ho detto a Whisky 'non puoi stare con me, andrò da Fra' Marcello'", ha concluso il sindaco.