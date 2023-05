Il nuovo cda di Finlombarda Spa: Andrea Mascetti presidente

L’Assemblea di Finlombarda Spa nella seduta odierna ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il prossimo triennio: Andrea Mascetti (Presidente), Emanuela Saccon, Sara Anita Speranza, Dorino Mario Agliardi, Maurizio Leonardo Lombardi (componenti).

Finlombarda Spa, i componenti del Collegio Sindacale

Nominati anche i componenti del Collegio Sindacale, composto da: Antonio Liberato Tuscano (Presidentedel collegio), Luca Belotti (Componente effettivo), Margherita Molinari (Componente effettivo), Donata Colombo (Sindaco supplente), Massimo Giudici (Sindaco supplente).

Il dg Giovanni Rallo: “Ringraziamo il Presidente uscente, Michele Vietti, per aver accompagnato la Società nel percorso di crescita"

“Ringraziamo il Presidente uscente, Michele Vietti, per aver accompagnato la Società nel percorso di crescita e per il prezioso contributo apportato in questi anni e diamo il benvenuto al nuovo Presidente, Andrea Mascetti, congratulandoci per la sua nomina e augurandogli buon lavoro per le ulteriori sfide cheattendono la finanziaria regionale nel prossimo futuro poste dagli obiettivi strategici del Programma regionaledi Sviluppo Sostenibile in risposta alle esigenze del territorio”, ha dichiarato il Direttore Generale di Finlombarda, Giovanni Rallo a nome dell’intera società.

Finlombarda Spa, chi è il nuovo presidente, Andrea Mascetti

Nato nel 1971 a Varese, dopo la maturità classica Andrea Mascetti si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1996. Terminato il praticantato sostiene l’esame di abilitazione davanti alla Corte di Appello di Milano ed entra nell’Ordine degli Avvocati di Varese (dal 2014 è iscritto all’Ordine di Milano). La sua prima esperienza lo vede presso lo Studio Legale Tributario associato a Ernst & Young come collaboratore sino al 2003; l’anno successivo fonda l’omonimo Studio Legale che, con il tempo, si arricchisce di professionisti e competenze in diversi rami del diritto civile, amministrativo e penale.