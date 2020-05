Il Palamara faccia da tonno. Quando le inchieste non fanno notizia

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Alla gente non gliene frega niente di Palamara, l'uomo che sussurrava ai giornalisti su inchieste e manovre e intrallazzi nella magistratura. Non gliene frega niente di uno che non sanno che cosa faccia, chi sia, che cosa rappresenti. Figurarsi se si ricordano di quando Cossiga in televisione gli dava del tonno (QUI IL VIDEO, mitologico). Tanto tonno non doveva poi essere se tutti parlavano con lui e le carte nella magistratura per lungo e comunque troppo tempo le ha date lui. Alla gente frega però che legge, anzi leggeva, i titoli dei giornali, e vede in tv questo e quello dipinti come ladroni, politici messi alla berlina, la gogna che scatta come se fosse un ascensore sociale che riporta giù, nel popolo rabbioso, chi per merito o anche no, è andato su. Il popolo gode nel vedere il potente nel fango. Ma non penserete davvero che credono ai motivi per cui è gettato nel fango. Veramente pensate che il popolo non si sia accorto che i processi sui migranti a Salvini sono minchiate? O che il popolo non si sia accorto che appena Renzi ha deciso di toccare le carriere, hanno messo sotto indagine pure il suo cane? Padre, madre, cognato, sorella e parenti fino alla quarta generazione, nonché tutti i donatori? E pensate che il popolo prima non si fosse accorto che Ruby ter, troie, eccessi et similia fossero in effetti cavoli di Berlusconi, sebbene non edificanti? E pensate che che il popolo non abbia capito che ci sono i ladroni e quelli che ladroni non sono? Non sposta più nulla, una notizia su un'indagine, ammesso che abbia mai spostato qualcosa: Berlusconi ha vinto vent'anni fregandosene delle indagini. E questo vuol dire che la notizia non vale più niente. E questo vuol dire che l'indagine, moralmente, non vale più niente. Gli italiani hanno già provato quelli dell'onestà, ed è finita maluccio. Mica possono andare avanti a protestare contro il tonno, contro la magistratura, contro quei giornalisti che parlavano col tonno per andare a pesca di notizie a fini lobbistici. Di Palamara la gente se ne frega. Il problema è che se ne frega anche dei giornali e dei giornalisti. In fondo, se parlano con una faccia da tonno, come diceva Cossiga, forse tanto degni di fiducia non devono essere, figurarsi se sono degni di andare a spendere poco meno d'un paio d'euro per comprare un giornale.