Il Piemonte entra nelle Olimpiadi? Fontana: "Prematuro parlarne"

"Stiamo ancora vedendo le soluzioni che ci possono essere. E' prematuro in questa fase fare valutazioni sulla necessita' e sull'opportunita' o meno di far entrare il Piemonte. Stiamo facendo una serie di studi per vedere se esistono altre soluzioni". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sulle difficolta' per l'eventuale ingresso del Piemonte nella fondazione che gestisce l'evento.