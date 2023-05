Il prefetto Saccone: "Bene Piantedosi, sicurezza è tema, non emergenza"

"Il ministro Piantedosi ha colto perfettamente il punto e condivido in pieno: non c'è un'emergenza ma un tema sicurezza. Dire 'tema' significa guardare molto avanti e non fermarsi all'occasionalità contingente".

Così il Prefetto di Milano, Renato Saccone, durante la firma del Protocollo d'Intesa per la realizzazione delle strutture operative di livello del gruppo carabinieri di Rho e della compagnia della guardia di finanza presso il distretto dell'innovazione Mind di Milano, questa mattina in Prefettura a Milano.