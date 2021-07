Il "progetto sicurezza Milano Metropolitana" prosegue i suoi interventi sul territorio

Città Metropolitana prosegue i suoi interventi sul territorio per quanto riguarda il miglioramento del comparto mobilità e aggiunge 18 nuovi dispositivi dedicati alla sicurezza stradale e ambientale. L’obiettivo degli interventi è quello della sicurezza e sostenibilità della rete stradale e, grazie agli sforzi messi in campo da Città Metropolitana, il progetto si inserisce di fatto in un ambito europeo, facendo proprio il Vision Zero: entro il 2030 non avere più vittime sulle strade.

Gli interventi di Città Metropolitana di Milano rivolti alla sicurezza e al controllo della rete stradale di sua competenza non si fermano, ma proseguono spediti nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, il piano pluriennale di interventi sviluppato insieme a Safety21 e Municipia.

La sicurezza stradale non può più attendere e rappresenta una priorità non più derogabile, se si pensa che solo nel 2019, secondo i dati elaborati da Polis Lombardia, il territorio di Città Metropolitana di Milano ha registrato 13.607 incidenti con 18.097 feriti e 106 morti che costituiscono circa un quarto del totale regionale. Da un’analisi più approfondita, di questi, 258 scontri sono avvenuti in prossimità degli incroci stradali. Città Metropolitana Milano, per ridurre significativamente l’incidentalità, ha intrapreso una serie di azioni dedicate alla sicurezza stradale, tra cui l’installazione di sistemi di rilevazione delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso.

Il primo intervento tra quelli previsti per la protezione degli incroci, è situato sulla S.P. 13 Monza - Melzo all’intersezione con via Lussemburgo e via Sant’Elia.

Il sistema sarà attivo a partire dalle ore 22,00 di oggi, 26 luglio 2021; di seguito i dettagli del posizionamento delle telecamere:

Sistema di controllo semaforico:S.P. 13 Monza - Melzo Intersezione tra Via Lussemburgo e Via Sant’Elia :TLC1 S.S. 13 direzione LiscateTLC2 S.S. 13 direzione Gorgonzola

Il dispositivo è preceduto da una presegnalazione in entrambe le direzioni. Si tratta di uno strumento a basso impatto ambientale che è in grado di documentare chiaramente tutta la dinamica della violazione. Grazie a una tecnologia intelligente, supporta filmati che riportano sia gli avvenimenti precedenti che quelli successivi all’infrazione. Il dispositivo, omologato dal Ministero dei Trasporti e in regola con le vigenti norme in fatto di privacy e sicurezza, è installato solo dopo una perizia che certifica la durata del giallo consultabile all’interno del portale informativo per il cittadino (www.cittametropolitanamilano.titan21.it).

Lo scorso 22 luglio 2021 sono iniziati anche i lavori di installazione di un ulteriore dispositivo di controllo dei passaggi con semaforo rosso sulla S.P. 34 per Turbigo intersezione S.P. 117 Robecco - Bienate - Via Guglielmo Marconi.

Sempre nell’ambito del ‘Progetto Sicurezza Milano Metropolitana’, messo in campo da Città Metropolitana Milano, proseguono le installazioni di salvaguardia dell’ambiente con sistemi in grado di controllare e monitorare le piazzole di sosta.

Sono infatti stati attivati da poco 16 nuovi dispositivi sulla S.P. 40 Binasco – Melegnano, una delle principali arterie del territorio.Di questi, 10 sono stati posizionati nel comune di Carpiano:

Direzione Binasco

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 15+438, prima della frazione Francolino, 350 m dopo il benzinaio Q8easy

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 14+160, tra la rotonda della frazione Francolino e la rotonda di Carpiano

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 13+315, 300 m dopo la rotonda di Carpiano

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 12+302, 500 m prima dell'incrocio con la S.P. 412

Direzione Melegnano

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 15+325, 300 m dopo Magnetti Spedizioni alla fine della frazione Francolino

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 14+047, tra la rotonda di Carpiano e la rotonda della frazione Francolino

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 13+190, 450 m prima della rotonda di CarpianoS.P. 40 Binasco - Melegnano al km 12+187, 400 m dopo l'incrocio con la S.P. 412

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 11+702, 100 m prima l'incrocio con la S.P. 412

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 11+292, 500 m prima l'incrocio con la S.P. 412, di fronte all'autofficina

3 nel territorio di Pieve Emanuele:

Direzione Binasco:

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 10+000, 500 m dopo il ponte sul fiume Lambro Meridionale

Direzione Melegnano

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 9+890, 700 m dopo l'Area Industriale di Siziano nordS.P. 40 Binasco - Melegnano al km 9+800, 650 m dopo l'Area Industriale di Siziano nord

2 in quello di Basiglio:

Direzione Binasco:

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 5+300, 200 m dopo l'ingresso dell'A.S.D. Oasi Sport

Direzione Melegnano:

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 5+195, 300 m prima dell'ingresso dell'A.S.D. Oasi Sport

Ed infine 1 nel comune di Lacchiarella:

Direzione Melegnano:

S.P. 40 Binasco - Melegnano al km 4+045, 700 m dopo il distributore di benzina IP alla fine di Lacchiarella

Le installazioni di videosorveglianza si aggiungono alle 39 già attive sul territorio, per arrivare ad un totale di 59 piazzole video controllate entro la fine dell’anno. Ogni postazione è dotata di videocamere in funzione 24 ore su 24, con un sistema di “analisi intelligente della scena” che si attiva in presenza di movimenti sospetti che avvengono nell’area di sosta e registra eventuali illeciti, quali l’abbandono di rifiuti, allertando immediatamente gli organi competenti e fornendo i video degli abusi.

Ogni installazione contribuirà a rendere le strade gestite da Città Metropolitana ancora più sicure, grazie ad un’ormai capillare presenza di dispositivi che dialogano e interagiscono con l’ecosistema Titan®, la piattaforma proprietaria di Safety21 certificata AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) in dotazione alla Polizia Locale, la quale riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.

Insieme all’installazione di sistemi per il monitoraggio delle piazzole di sosta e degli impianti semaforici Città Metropolitana Milano continua a perseguire la campagna di comunicazione volta a sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento più responsabile e corretto nei confronti del territorio e dell’ambiente.Per maggiori dettagli sul progetto e per visionare la mappa con tutti i dispositivi installati sarà sufficiente consultare il sito web www.progettosicurezzamilanometropolitana.it.