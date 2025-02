Il rapporto Draghi, l'Europa e le sfide per la città: evento a Milano

Sabato 22 febbraio alle 10:30, il Centro Caldara di Milano, situato in Via De Amicis 17, sarà il palcoscenico di un evento dedicato alle riforme economiche e politiche promosse da Mario Draghi. L'incontro, dal titolo “Da Milano per l’Europa: le riforme di Draghi”, riunirà esperti, economisti e figure istituzionali per analizzare l'impatto delle misure proposte dall'ex presidente del Consiglio e attuale consulente della Commissione Europea per la competitività dell'UE.

Il programma dell’evento

L’evento si articolerà in tre panel tematici con ospiti di spicco: "Cos’è il rapporto Draghi e perché ne parliamo da Milano", con Francesco Giavazzi e Benedetto Della Vedova, "Opportunità per Milano e sfide", con Marco Leonardi, Lisa Noja, Emanuela Girardi, Alessia Cappello e infine "Lavoro, crescita e innovazione: come evolveranno i settori produttivi", con Luca Foresti, Riccardo Sciutto, Piero Bussolati, Francesco Ascioti. L’incontro sarà moderato da Paolo Costanzo, mentre le conclusioni finali saranno affidate a Lia Quartapelle e Ivan Scalfarotto.

Il dibattito sarà un'occasione per approfondire il futuro dell’Europa dal punto di vista della competitività economica, dell’innovazione e delle strategie per lo sviluppo industriale.