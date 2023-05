Il Senato stronca su Linkedin l'autonomia, Fontana. "Burocrati remano contro"

“Penso che siano gli ultimi colpi di coda di una burocrazia che non vuole andare verso il futuro e vuole arroccarsi sui propri privilegi e sui propri centri di potere e che ha paura che questa riforma riesca a sfilare di mano a loro quello che per loro è motivo di grande gioia”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un incontro a palazzo Lombardia, ha commentato il post comparso ieri sul profilo Linkedin del Senato, con il documento redatto dal Servizio bilancio del Senato, che solleva anche dubbi e criticità, sull’Autonomia Differenziata. “Buono a sapersi e che i cittadini sappiano che la burocrazia rema contro l'innovazione di questo Paese” ha poi aggiunto.

Autonomia, le riserve del dossier del Senato: "La riforma potrebbe incidere sui livelli essenziali delle prestazioni"





Nella giornata di ieri era comparso sul profilo Linkedin ufficiale del Senato un dossier del Servizio Bilancio in vista dell'iter parlamentare. Diversamente da altri casi analoghi, il testo a commento sottolineava diverse presunte criticità legalte all'attuazione dell'autonomia. In particolare in termini di aggravio per le casse dello Stato e di disparità nei livelli essenziali delle prestazioni. Con il timore che la riforma possa ledere il "nucleo invalicabile di quei diritti civili e sociali" garantiti dai Lep stessi.

Post poi rimosso e sostituito da una comunicazione del Senato: "Una bozza provvisoria, non ancora verificata, sul disegno di legge sull’autonomia è stata erroneamente pubblicata online. Il Servizio del Bilancio si scusa con la stampa e con gli utenti per il disservizio arrecato"