"Nel Silenzio della notte", un nuovo giallo fra Milano e Livorno per Collaveri

Nel silenzio della notte scompaiono donne invisibili, di cui nessuno si accorge o si interessa. ‘Nel silenzio della notte’ è il nuovo romanzo del prolifico 45enne giallista livornese Diego Collaveri, che torna in libreria pubblicando con Ugo Mursia Editore una storia, ambientata nei giorni nostri, partendo da Milano per arrivare nella sua Livorno, di donne dell’Est introdotte illegalmente nel nostro Paese da gruppi di trafficanti senza scrupoli e immesse da clandestine nel mercato del lavoro nero e della prostituzione.

Una storia torbida e cruda quella di Collaveri, che accende un riflettore su una vicenda purtroppo reale, quella delle tante persone ‘invisibili’, anche nel momento in cui scompaiono improvvisamente, invisibili per la giustizia, per le autorità, per la cronaca, per la stessa opinione pubblica.

Come accade ‘Nel silenzio della notte’, dove una poliziotta scomoda e complicata, l’ispettore Claudia Draghi appena trasferito da Milano nella città labronica, malvista dai colleghi per i suoi precedenti difficili sotto la Madonnina e osteggiata dalla mentalità sessista del nuovo superiore, trova conforto nell’amicizia di Dina, attempata vicina burbera e impicciona, appassionata di polizieschi.





L’improvvisa sparizione di Mihaela, badante dell’anziana, da poco in Italia e in cerca di una vita migliore, porterà le due donne a indagare sotto traccia fino a inciampare in un’organizzazione criminale che riduce in schiavitù donne invisibili arrivate come clandestine. Il ritrovamento di alcuni resti disciolti nell’acido darà un risvolto ancora più macabro al mistero della scomparsa di Mihaela, catapultandole, aiutate da Luciano Martelli, un vecchio poliziotto impopolare, in un’indagine che le condurrà fino ad un’amara sorpresa che le attende nel silenzio della notte di una Livorno bellissima, poetica ma anche indifferente verso il male che cova dentro i suoi palazzi.

LEGGI ANCHE: VICOLO CALUSCA: la strada più “losca” di Milano