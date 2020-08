Il sindaco di Sesto San Giovanni Di Stefano entra nella Lega

Domani, martedì 4 agosto, il leader della Lega Matteo Salvini farà tappa a Sesto San Giovanni. La conferenza stampa è fissata per le ore 10 in Via Marzabotto, sarà anche l'occasione per annunciare l'ingresso nella Lega del sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano. Lo comunica lo stesso Di Stefano. Per il sindaco di Sesto si completa dunque il percorso che ha già compiuto la moglie Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere a Milano, passata da Forza Italia al Carroccio.