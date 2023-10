Il Sistina Chapiteau debutta a Milano il primo teatro itinerante d’Italia

Il Sistina Chapiteau, il primo teatro itinerante d’Italia dedicato alla commedia musicale che questa mattina è stato presentato a Milano da Massimo Romeo Piparo insieme a Malika Ayane, Max Giusti, Giulio Scarpati, The Pozzolis Family e Luca Ward, tutti protagonisti degli spettacoli in cartellone.

Non poteva che essere Milano, con la sua attenzione alla cultura, allo spettacolo dal vivo e al Musical in particolare, la città ideale in cui accendere per la prima volta le luci del Sistina Chapiteau, la grande novità progettata e realizzata da Massimo Romeo Piparo per portare in scena su tutto il territorio nazionale i grandi spettacoli del Tempio della Commedia musicale italiana.

Fervono già i lavori per l'inaugurazione, attesa per il 13 dicembre, quando dell'imponente struttura allestita nel centralissimo Scalo Farini, andrà in scena per tutte le festività natalizie l'attesissimo "CATS", la grande produzione di Piparo che nella scorsa Stagione ha già registrato numeri record, grazie all'intensa interpretazione di Malika Ayane e di uno strabiliante cast di "artisti-gatti".

Testimone e al tempo stesso perfetta madrina del debutto di questo grande Teatro viaggiante sarà proprio Milano che con generosità ed entusiasmo, come dimostra il patrocinio già concesso all'iniziativa dal sindaco Giuseppe Sala, è pronta ad accogliere questo progetto dalle potenzialità straordinarie.

Nel cuore di una città da sempre sensibile a ogni forma di creatività, ed ai progetti culturali più innovativi e visionari, prenderanno vita tante appassionanti storie, risuoneranno note e canzoni, brilleranno i colori di scene e costumi e gli artisti saranno protagonisti di imperdibili performance.

Fino alla primavera, si alterneranno sul palco del Sistina Chapiteau alcuni dei titoli firmati da Massimo Romeo Piparo che più hanno commosso e fatto divertire, ma anche novità imperdibili: un omaggio al pubblico milanese, per rinsaldare un rapporto che affonda le proprie radici già nella metà degli anni ’90 e festeggiare questo ritorno nel capoluogo lombardo che è anche un nuovo, esaltante inizio.

Prossimi spettacoli IL MARCHESE DEL GRILLO, MATILDA IL MUSICAL, BILLY ELLIOT IL MUSICAL per una Milano da vivere nella cultura.

Servizio fotografico Nick Zonna