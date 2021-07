Il sondaggio "segreto" sui partiti in Regione Lombardia: i dati



di Fabio Massa



Il sondaggio è in chiave regionale, e non verrà diffuso. Ma gira, con tutte le sue pile colorate e la forza dei partiti. Il campione? Oltre 1600 persone, sondate telefonicamente nelle ultime due settimane. Due le slide interessanti, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano. La prima: "In caso di nuove elezioni politiche, lei chi voterebbe tra questi partiti?" Su base regionale, Lega al 27,8 per cento, Fratelli d'Italia al 18,5 per cento, Forza Italia all'8,2 per cento e all'1,3 per cento la nuova creatura di Toti e Brugnaro Coraggio Italia.



Sul fronte di sinistra invece Italia Viva all'1,8 per cento, Partito Democratico al 21,1 per cento, Azione al 3,3 per cento, Più Europa all'1,1, Verdi al 2,2 e la sinistra al 2 per cento. Movimento 5 Stelle all'8,8 per cento. Partito comunista all'1,3 per cento. Altri, al 2,6 per cento con un 16 per cento che non sa a l'11 per cento che si asterrebbe.



L'altra slide interessante riguarda la campagna vaccinale, che dalla stragrande maggioranza è stata promossa a pieni voti. Per il 47 per cento è merito di Francesco Figliuolo, per il 28 per cento di Mario Draghi, per l'11 per cento di Letizia Moratti e per il 9 per cento di Guido Bertolaso. A proposito della vicepresidente, che potrebbe aspirare a una candidatura in Regione tra due anni, ad oggi il 59 per cento ha fiducia (molta il 17 per cento, abbastanza il 42 per cento), il 26 per cento poca fiducia e il 15 per cento per nulla. Il merito della campagna vaccinale i lombardi non lo ascrivono per nulla a Giuseppe Conte (3 per cento) e a Domenico Arcuri (1 per cento).



