Il taglio del nastro di Host 2023, l'innovazione che stupisce

Dal micro robot montalatte capace di designare la più raffinata latte art su qualsiasi cappuccino, alla cantinetta refrigerata smart che memorizza le caratteristiche dei vini e propone abbinamenti con le ricette. Dalla macchina per caffè che, grazie all’intelligenza artificiale, sa calibrare l’estrazione sulle abitudini del singolo cliente, fino al dispositivo per porzionare i dessert con un taglio perfetto ed ecofriendly grazie a un microgetto d’acqua ad alta precisione. È un’innovazione capace anche di stupire, olltre che di rivoluzionare le regole del gioco, quella che fin dalla prima giornata sta caratterizzando Host 2023, a fieramilano a Rho fino a martedì 17 ottobre.

Host Milano: oltre 2.100 espositori da 50 Paesi

E questi sono solo alcuni esempi delle proposte innovative e sostenibili degli oltre 2.100 espositori da 50 Paesi che stanno generando nuove opportunità di business con più di 700 hosted buyer internazionali, oltre che con migliaia di operatori professionali da tutto il mondo, con corsie già affollate e centinaia di incontri d’affari in agenda fin dal primo giorno.

Non solo: oltre che nel percorso espositivo, a Host 2023 l’innovazione che rompe gli schemi è protagonista anche di un palinsesto forte di oltre 800 eventi.

Host Milano, la premiazione di Smart Label ed il debutto di ChocolateCulture@Host23

Dopo il taglio del nastro, con la partecipazione del Presidente di ICE ITA Agenzia Matteo Zoppas e alla presenza di autorità italiane ed estere, già oggi il programma è entrato subito nel vivo.

La cerimonia di premiazione di Smart Label – Host Innovation Award, il riconoscimento all’innovazione sostenibile promosso da HostMilano e Fiera Milano in collaborazione con POLI.design e con il patroncinio di ADI – Associzione per il Disegno Industriale, ha inagurato l’Area Smart Label dove sono esposti i 26 prodotti premiati.

Ha inoltre debuttato oggi ChocolateCulture@Host23, il primo evento B2B dedicato alla cultura del cioccolato con il maître chocolatier Davide Comaschi, mentre ritorna dopo il grande successo della scorsa edizione Pasticceria di lusso nel mondo by Iginio Massari, con numerosi ospiti internazionali.

Chef stellati, rinomati pastry chef, autorevoli esperti e accademici saranno sotto i riflettori nei prossimi giorni negli eventi e negli stand. Solo per citarne alcuni, gli chef stellati Davide Oldani, Andrea Ribaldone, Roberto Carcangiu; i pastry chef Sal De Riso, la bar designer Chiara Bergonzi, esperti ed accademici come Matteo Figura di Circana, Magda Antonioli di Università Bocconi, o il ‘caffesperto’ Andrej Godina.

Host Milano, manifestazione di riferimento per l'ospitalità, il fuoricasa, il retail ed il contract

L’edizione 2023 sta già riconfermando HostMilano come l’indiscutibile manifestazione globale di riferimento per l’ospitalità professionale, il fuoricasa, il retail e il contract, in un momento in cui il settore si conferma in pieno rilancio: secondo dati di Deloitte, nel 2022 a livello globale il mercato della ristorazione ha raggiunto i 2,6 trilioni di euro, riallineandosi ai valori pre-pandemia, mentre riprende la crescita a doppia cifra (+11%) della ristorazione di ispirazione italiana nel mondo, che registra un valore complessivo di 228 miliardi.