Il Tempio del Futuro Perduto vince il bando per restare negli spazi attuali

Il Tempio del Futuro Perduto vince il bando e resta negli attuali spazi

Le associazioni culturali che compongono il Tempio del Futuro Perduto, il centro nato negli spazi abbandonati e occupati gli edifici abbandonati della Fabbrica del Vapore, hanno vinto il bando indetto dal Comune di Milano per l’utilizzo in concessione degli spazi. "Una vittoria su tutti i fronti da parte degli artisti, che attraverso rigenerazione urbana e pratiche di economia circolare e solidale come il Muro Della Gentilezza , hanno saputo farsi conoscere e condividere in maniera virtuosa e con buon senso un nuovo modello di centro socio-culturale", fanno sapere in un comunicato.

"Il modello Tempio funziona ed è stato riconosciuto ufficialmente"

“Un riconoscimento che arriva con qualche anno di ritardo rispetto al consenso e al plauso di pubblico e media locali, nazionali e globali. Questo modello funziona e va preso seriamente come avviene da decenni nel resto del mondo. Il “modello Tempio” funziona ed è stato riconosciuto ufficialmente dalla legge e dalle istituzioni e va ad inserirsi in un quadro in cui Milano sempre più si apre alle nuove pratiche culturali provenienti dalle grandi metropoli; il contributo del Tempio ne è parte fondamentale, fornendo spazi di espressione a decine di migliaia di giovani provenienti da ogni dove e contribuendo a rafforzare la proposta cittadina delle iniziative “low cost” e a forte impatto sociale".