Il voto di Roma spiana la strada a Viola procuratore capo di Milano

Lo Voi batte Viola a Roma, per lui pronta la Procura di Milano

Palermo chiama Milano. E la nomina di Roma può preludere a quella di Milano. Ai bene informati non è sfuggito il voto che a larga maggioranza ha incaricato Francesco Lo Voi, 64 anni, dal 2014 alla guida della procura di Palermo, come nuovo procuratore di Roma. Prende il posto di Michele Prestipino, scelto dal Csm nel marzo del 2020 e la cui nomina è stata annullata dalla giustizia amministrativa, che ha accolto i ricorsi di Lo Voi e del Pg di Firenze Marcello Viola, oggi candidato sconfitto di minoranza. Insomma, Marcello Viola non ce l'ha fatta.

Il voto però - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - ha anche un altro significato, più profondo. Secondo alcuni infatti i voti così scarsi per Viola indicano la strada che porterebbe alla sua nomina a Milano. Come dire: su Roma nessuna opposizione a Lo Voi purché su Milano non ci siano dubbi su Viola. Del resto, peraltro, è ormai abbastanza accettato che per la prima volta dal dopoguerra alla guida della seconda Procura più importante d'Italia (dopo Roma) non arrivi un esponente del "rito ambrosiano" ma - dopo i disastri dell'ultima fase di Francesco Greco - un papa straniero. Dopo le feste con tutta probabilità si saprà.

fabio.massa@affaritaliani.it