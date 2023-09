Immigrazione, Fontana rasserena: "La Lombardia è generosa, anche di più"

"I numeri sull'accoglienza sono quelli: come sempre la Lombardia è generosa e sta facendo tutto quello richiesto dal governo, forse anche qualcosa di più". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del convegno "Sostenibilità ambientale, sociale ed economica: un confronto tra attori pubblici e privati" interpellato dai giornalisti sulla situazione migranti dopo l'aumento degli sbarchi nelle ultime ore sulle coste di Lampedusa.

Il governatore: "Noi guardiamo i problemi cercando di risolverli. Quindi è un problema di carattere concreto"

"È chiaro che come ho già detto, e come il governo sta facendo, è necessario di confrontarsi e trovare una soluzione alla situazione perché rischia di essere difficile gestirla - ha aggiunto -. Non è un problema politico. Noi non guardiamo i problemi cercando di strumentalizzarli ne a favore né contro. Noi guardiamo i problemi cercando di risolverli. Quindi è un problema di carattere concreto", ha concluso.