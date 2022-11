Immobili a Milano: il listino aggiornato al primo semestre 2022

Immobili a Milano: il listino aggiornato a giugno 2022

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Si trova online il nuovo Listino Prezzi degli Immobili di Milano e provincia della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Si possono avere i nuovi prezzi di vendita e di locazione di tutte le tipologie di Immobili con le ultime rilevazioni aggiornate al primo semestre 2022 per Milano e provincia da utilizzare per valutazioni, stime e quotazioni immobiliari. Si tratta dei nuovi prezzi del mercato immobiliare, con l'andamento nel tempo per scoprire il valore degli immobili anche per singola zona. Si può scaricare un esempio del listino.

È possibile la consultazione per zona, la navigazione per mappa e il motore di ricerca per indirizzo. E’ inoltre possibile il download delle rilevazioni zona per zona in pdf, excel e html per consentire una successiva elaborazione offline. Uno strumento utile per chi cambia casa, per professionisti, agenzie immobiliari, mediatori, per stimare o valutare gli immobili dei loro clienti, consigliare degli investimenti in ambito immobiliare, trovare una nuova sede di lavoro, in vendita o in affitto.

Nuovi immobili a Milano: valore medio di 6.167 euro al mq

In media valgono 6.167 euro al mq gli immobili nuovi a Milano al primo semestre 2022 e crescono in un anno di 5,7% (5.836 euro al mq era il valore al primo semestre 2021), secondo la “Rilevazione dei prezzi degli Immobili della Città Metropolitana di Milano” sul primo semestre 2022, realizzata da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, grazie ai contributi della Commissione di rilevazione composta dalle principali Associazioni di Categoria ed Ordini Professionali del settore: FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza (Confcommercio Milano), Assimpredil ANCE, FIAIP Milano, ANAMA Milano (Confesercenti).