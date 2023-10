Impact Marketing Award, premiate le aziende che vanno oltre il profitto

Oggi all'Enterprise Hotel si è svolta la premiazione degli Impact Marketing Award, evento promosso e organizzato da Weevo Srl Società Benefit insieme a Lucy Carletti, Fondatrice di LC Coaching e della no profit Respira Ancora - Carlo Canciani, Docente universitario LIUC di Comunicazione Integrata d’Azienda - Domenico Casaleno, Consulente di marketing strategico - Fabio Graziosi Fondatore di BIORK Consulting società di consulenza strategica.

Scopo dell'iniziativa è valorizzare le imprese più brillanti e virtuose, che generano un impatto positivo, in relazione con la comunità e l’ambiente. Questo è il concetto di Impact Marketing, definito da Gabriele Carboni, cofondatore di Weevo Srl e dal guru Philip Kotler, con l’idea di plasmare i prossimi 100 anni di marketing. NWG Energia S.p.A. Società Benefit, scelta come partner per questo riconoscimento in virtù della sua visione innovativa e del suo consolidato percorso di sostenibilità, del tutto coerenti con lo spirito dell’iniziativa, ha contribuito alla selezione delle aziende e il suo direttore Marketing e Comunicazione Marco Fontana ha consegnato i premi Farfalla Blu. Queste le aziende premiate: Danone, Vaillant, Lucart, Lube Cucine, Florim, illycaffè, Nonino Distillatori, Loccioni.