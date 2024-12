In arrivo la cerimonia d’onore degli Oscar ANGI 2024, un incontro con il futuro dell'innovazione

Roma si prepara ad accogliere la 7ª Edizione del Premio Nazionale ANGI – Oscar dell’Innovazione, che si terrà il 4 dicembre 2024 presso la storica Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, nella Camera di Commercio. L'evento, organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, vedrà l’assegnazione di oltre 30 premi, con la partecipazione di più di 15 startup e numerosi opinion leader provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’impresa e della ricerca, protagonisti della cerimonia.

La giornata sarà inaugurata dall’apertura istituzionale a cura di Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, che ha dichiarato: “Sarà una manifestazione straordinaria, tra le più importanti per il mondo delle istituzioni italiane ed europee, delle imprese e degli opinion leader del digitale. L’evento darà risalto al genio italiano, al Made in Italy e farà sentire sempre più forte la voce dei giovani innovatori, che rappresentano pilastri fondamentali per il progresso economico e sociale del nostro Paese.”

L’evento sarà moderato da Paolo Petrecca, Direttore di RaiNews24, e da Ylenia Totino, conduttrice televisiva, che accompagneranno il pubblico attraverso una ricca agenda di interventi.

La mattinata si aprirà con interventi di alto profilo istituzionale: il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e il Sottosegretario Alessandro Morelli, che offriranno contributi sulle politiche economiche e sociali a sostegno dell’innovazione. Tra i partecipanti, si segnala anche Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, e un videomessaggio del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Successivamente, sarà presentato il VII Osservatorio ANGI Ricerche, realizzato in collaborazione con Lab21.01. Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico ANGI, e Adelina Chiara Balsamo, Partner di Lab21.01, illustreranno i principali risultati della ricerca, evidenziando le prospettive per l’innovazione in Italia. Tra i dati raccolti emergono le principali difficoltà affrontate dai giovani nell’accesso al mondo dell’innovazione.

La mattinata proseguirà con due sessioni tematiche. La prima, dedicata agli Innovation Institutional Awards, sarà focalizzata su investimenti, sicurezza e sviluppo del sistema Paese. Interverranno, tra gli altri, Mauro Battocchi, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Esteri, Lorenzo Galanti, Direttore Generale dell’ICE, Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Alessandro Moricca, Amministratore Unico di PagoPA, Alfredo Becchetti, Presidente di Infratel, e Francesco Profumo, Presidente di Isybank.

La seconda sessione, incentrata su imprenditoria, formazione e digitale, vedrà interventi di rilievo, tra cui quelli del Rettore dell’Università Bocconi, Francesco Billari, del giornalista esperto di innovazione, Riccardo Luna, e di Benedetto Delle Site, Presidente UCID Giovani.

Un momento significativo sarà anche la partecipazione del Cardinale Angelo Comastri, Arciprete emerito della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, che tratterà i temi legati al Giubileo del 2025. Interverranno inoltre Paolo Benanti, Presidente della Commissione AI per l’Informazione della Presidenza del Consiglio, membro del New Artificial Intelligence Advisory Board delle Nazioni Unite e Professore alla Pontificia Università Gregoriana, e Fra Giulio Cesareo, Direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di Assisi.

L’evento ha ottenuto prestigiosi patrocini istituzionali, tra cui: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Europea, Parlamento Europeo, AGID - Agenzia per l’Italia Digitale, ENEA, AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale, Regione Lazio, Roma Capitale, Assintel e Anitec-Assinform.

L’evento è stato reso possibile grazie ai main sponsor: Gruppo FS Italiane, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Tinexta Cyber, TeamSystem, TNotice, Bayer, e agli official sponsor: FlixBus, Mama, Errebian, Ciù Ciù, Cottorella, Marzullo, Ephemera, Farmogal, Caffè Milani, Electo, Ypsilon, T3 Group, DoubleYou.



Premio Nazionale Angi 2024 - Oscar dell’Innovazione

4 dicembre 2024 | H. 8:30/13:30 |

Camera di Commercio di Roma - Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano

Piazza di Pietra, Roma