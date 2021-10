In corteo per un futuro green: presenti Greta e Vanessa

"Il clima cambia, il sistema no: sradichiamolo", "Spegniamo le luci, non il pianeta". Sono solo alcuni degli striscioni presenti a Milano alla manifestazione dei Fridays For Future con la partecipazione dell'attivista Greta Thunberg, la giovane che con i suoi scioperi contro i cambiamenti climatici ha dato il via al movimento. Presente anche Vanessa Nakate, la 24enne ugandese che nel gennaio 2019 ha iniziato una protesta per sensibilizzare sul tema. Uno 'sciopero degli studenti per il futuro' che si è dato appuntamento alle 9.30 in largo Cairoli per attraversare le vie del centro in corteo, passando per piazza Affari, risalendo da via Monte Rosa per arrivare alle 12.30 circa in piazzale Damiano Chiesa, angolo via Colleoni, dove è posizionato il palco per gli interventi.

"Non possiamo più aspettare discussioni vuote e inutili: è tempo di ascoltare realmente la nostra voce, di chi lotta per il futuro contro chi cerca di togliercelo, per portare una conversione ecologica secondo giustizia climatica e sociale. Bisogna investire per un radicale cambio di sistema, perché un altro mondo non è solo possibile ma è necessario e urgente", è il messaggio degli organizzatori. Il corteo è solo uno degli eventi che ci saranno oggi e domani a Milano, città protagonista in questi giorni della Pre-Cop26 e della Youth4Climate, i summit delle Nazioni Unite preparativi verso la Cop26 di Glasgow.