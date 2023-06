In fiamme autocompattatore Amsa, coinvolti altri 7 veicoli

Un autocompattatore dell'Amsa, azienda milanese servizi ambientali è stato distrutto dalle fiamme in un incendio che si è verificato a Milano, in via Gian Rinaldo Carli, di fronte al civico 7.

Le fiamme hanno coinvolto altre 7 autovetture che erano parcheggiate nella strada. Sul posto per spegnere l'incendio e mettere l'area in sicurezza tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale.