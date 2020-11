In Lombardia 8.822 nuovi contagi e 139 morti. A Milano città 1.367 nuovi casi



Sono 8.822 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, dove nelle ultime 24 ore i decessi sono 139 (totale complessivo da inizio pandemia sono 17.987). Lo riferisce il quotidiano bollettino di Palazzo Lombardia sulla situazione epidemiologica regionale, precisando che Il rapporto tra nuovi casi e tamponi (quelli effettuati oggi sono 41.544) e' pari al 21,2%. Ieri i positivi erano stati 7.758 e 96 i decessi. Oggi salgono di 15 i ricoverati in terapia intensiva (totale 522) e di 300 quelli ricoverati negli altri reparti (totale 5.318). I guariti/dimessi sono +892 in piu' rispetto a ieri, portando il totale complessivo a 102.502 (di cui 5.580 dimessi e 96.922 guariti).



Milano resta la provincia piu' colpita, con 3.654 nuovi casi di Covid, di cui 1.367 a Milano citta'. Con 973 positivi, la Provincia di Varese oggi supera quella di Monza Brianza, che ne registra 898. Per quanto riguarda le altre province lombarde, i casi sono a Brescia 703, Pavia 578, Como 615, Bergamo 252, Mantova 231, Cremona 197, Lecco 189, Lodi 173 e Sondrio 115.