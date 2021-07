In Lombardia immunità di gregge a settembre. Hub aperti anche a Ferragosto

Il 31 agosto la Lombardia raggiungera' "13.400.000 somministrazioni totali" di vaccino anticovid, di cui "7.220.000 prime dosi". A dirlo e' il consulente della campagna di vaccinazione della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di una conferenza stampa. "A fine agosto avremo una copertura vaccinale con 2 dosi del 74%, con 590 mila in attesa della 2 dose (6%), e di vaccinati con almeno una dose dell'80%", ha concluso Bertolaso.

"Nel mese di luglio - ha aggiunto Bertolaso - la Regione ha raggiunto i valori piu' alti dall'inizio della campagna con picchi del 99,6%. La Lombardia e' ai vertici mondiali, e' quinta dopo paesi importanti - Israele, Danimarca, Regno Unito e Belgio - per numero di vaccinazioni per 100 abitanti". Per il consulente della Regione, "i dati sull' utilizzo del vaccino rispetto alla fornitura sono chiari: quando abbiamo iniziato questa avventura il 1 febbraio 2021 la Lombardia stava dove oggi sta la Liguria. Oggi utilizziamo immediatamente tutti i vaccini forniti dalla struttura commissariale, con punte del 99,6% dei vaccini utilizzati". "Guardando la copertura delle fasce di eta', il dato e' straordinario: non c'e' alcun indicatore con risultati migliori in altre regioni. Piu' una regione ha copertura vaccinale alta meno e' il rischio di diffusione di epidemia e dell'ospedalizzazione e dei decessi".

La "situazione positiva che giustifica il mio personale ottimismo, se continuiamo questo trend e con la straordinaria risposta di tutti i cittadini lombardi. Molti infatti vogliono venire a vaccinarsi in Lombardia, noi qui vacciniamo tutti, lo abbiamo detto dall' inizio e continuiamo a farlo", ha sottolineato l'ex numero uno della Protezione civile. "Nei fatti, oggi siamo vicini alla cosiddetta immunita' di gregge con questi numeri".

Hub vaccinali aperti anche a Ferragosto

Le strutture vaccinali lombarde "non vanno in vacanza. In agosto moltissimi lavoreranno a pieno ritmo: voglio vedere quanti in Italia il 15 di agosto vaccineranno: qui in Lombardia si vaccinerà. Si faranno oltre 6-7mila seconde dosi e 63 lombardi che si sono iscritti per il 15 di agosto per la prima dose. Sono piccoli segnali ma significativi che non ci fermiamo mai", ha annunciato Bertolaso.

Covid: Bertolaso, in Lombardia zero morti con doppia dose, anche con varianti

In Lombardia la variante delta ha 'infettato' per il "62% non vaccinati, per il 29% vaccinati con 1 dose da almeno 14 giorni e per l'8% vaccinati con 2 dosi da almeno 14 giorni. Di quelli vaccinati con due dosi, nessuno e' deceduto, nessuno e' finito in terapia intensiva e solo 1 su 10 e' stato ricoverato in ospedale. E questi sono fatti". Lo ha detto il consulente per la campagna vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di una conferenza stampa. Per quanto riguarda la variante alpha, invece, ha colpito "per l'87% non vacicnati, per il 6% vaccinati con 1 dose da almeno 14 giorni e per il 6% vaccinati con 2 dosi da almeno 14 giorni". Per gli altri tipi di covid si parla di "84%, 9% e 7%".