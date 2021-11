In Lombardia vaccini a bambini prima di Natale in hub 'luna park' dedicati

"Appena arriveranno i vaccini saranno distribuiti in tutta Italia e quindi anche in Lombardia e noi prima di Natale inizieremo a vaccinare anche i bambini, li vaccineremo in centri dedicati, che stiamo già organizzando" e che "assomiglieranno a dei parchi gioco", ha riferito Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale per la Regione durante la diretta Facebook 'Stop ai dubbi', organizzata con esperti per rispondere alle domande dei cittadini sulla terza dose di vaccino.

La vaccinazione per i bambini "mi hanno detto da Roma dovrebbe iniziare tra il 20 e il 23 dicembre", ha spiegato. E noi "prepareremo tutti i medici e i pediatri" perché "vogliamo dare ai genitori informazioni scientifiche" e "faremo in modo di fare vaccinare i bambini in piccoli centri che possano assomigliare a dei 'luna park', a dei parchi gioco perché siano più contenti e si avvicinino meglio a questo passaggio".

"I bambini fanno decine di vaccini, ma se questo deve un vaccino particolare organizziamo una campagna in modo particolare", ha aggiunto Bertolaso. Il 16 dicembre, ha riferito ancora, come riportato da Mianews, la Regione organizzerà un incontro con i pediatri proprio in vista della campagna vaccinale dedicata ai bambini.