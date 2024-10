In strada nonostante il nubifragio: lo sciopero dei rider lombardi

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Protesta dei Rider che hanno deciso lo sciopero. “Oggi, in tutta la Lombardia – spiegano i fattorini in una nota Filt Cgil - nonostante le condizioni meteo e del manto stradale fossero critiche e a tratti impraticabili, nonostante la richiesta inviata dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di sospendere il servizio di consegna, i turni di lavoro sono regolarmente iniziati alle 8.30 senza mai essere interrotti neanche un minuto. Questo l’elemento scatenante della protesta odierna che vedrà i rider JustEat di tutta la Lombardia scioperare per tutta la giornata, come forma di protesta verso un’azienda che persiste nell’esporre i propri dipendenti a condizioni di pericolo inaccettabili".

"Condotta irresponsabile da parte di Just Eat"

La nota prosegue: "Una condotta gravemente irresponsabile quella di Just-Eat che, incurante delle segnalazioni dei propri lavoratori, corredati da foto e video a testimonianza del grave rischio, oltre che alle segnalazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, si limita a rispondere chiedendo al rider di proseguire raccomandando prudenza, che loro starebbero monitorando (non ci è dato sapere come) e che in quel momento le condizioni non sono così gravi da dover rinunciare al loro profitto in cambio della salvaguardia della sicurezza di un loro dipendenti. Perché si sa, morto un rider se ne assume un altro, a tempo determinato possibilmente. Noi non ci stiamo”, concludono.