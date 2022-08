In tre rubano Rolex e telefono a un uomo

In tre minacciano e rubano Rolex e telefono a un uomo

Era appena rientrato nello stabile in cui vive, in via Porpora a Milano, quando è stato affrontato da tre uomini, a suo dire nordafricani, che gli hanno bloccato le braccia e lo hanno minacciato con un arnese appuntito, forse un coltello per farsi consegnare il suo Rolex Batman e il telefono cellulare. L'uomo ha seguito i rapinatori per qualche tempo e si è fatto prestare il telefono da un passante per dare l'allarme agli agenti della Questura. I tre si sono allontanati.