Milano, Chanel sbarca con uno store in via Montenapoleone

Chanel apre il suo primo store in via Montenapoleone, nel cuore dello shopping milanese, precisamente al civico 7, all'angolo con via Verri. L'apertura di Chanel rappresenta la conferma della centralità della via dello shopping milanese nel panorama dei retail. Oltre a Chanel, anche Gucci è pronto a tornare con una boutique il 7 dicembre. A seguito anche Louis Vuitton, Bulgari e Tiffany.

La nuova boutique Chanel

Il nuovo negozio, che come riporta Pambianco news, aprirà ufficialmente sabato si affiancherà al punto vendita in via Sant'Andrea e al beauty shop in Galleria Vittorio Emanuele. La boutique si estende su una superficie di 520 metri quadrati. Il piano terra riservato agli accessori con una selezione di borse accanto a una varietà di calzature, bijoux, occhiali, foulard e creazioni di piccola pelletteria. Spazi illuminati da lampadari in cristallo di rocca e metallo dorato di Goossens, con consolle in vetro e metallo, conferiscono un'eleganza Art Déco agli ambienti, arricchiti da una palette grafica in bianco e nero, illuminata da tocchi di oro anticato. In occasione dell'apertura, verrà presentato il collier '55.55' della collezione di Alta Gioielleria 'N°5', caratterizzato da un diamante incastonato e tagliato su misura da 55,55 carati.

Il piano terra ospita inoltre anche tre spazi dedicati all'Orologeria e alla Gioielleria. Il secondo piano invece è dedicato al prèt-à-porter, adatto a scoprire le ultime collezioni moda della direttrice creativa Virgine Viard. A fianco anche un salottino di prova, a cui si può accedere tramite un ingresso separato su via Verri, offrendo ai clienti riservatezza e un servizio personalizzato.