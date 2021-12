Inaugurata a Milano la prima Casa di Comunità, aperta H24

Casa di Comunità, Fontana: "Una rivoluzione in campo sanitario"

Parte la "rivoluzione" del sistema sanitario lombardo con l'inaugurazione, oggi, in via Rugabella a Milano, della prima Casa di Comunita' delle 218 previste dal potenziamento della legge sociosanitaria, sara' aperta 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

"Sicuramente questo momento rappresenta una rivoluzione nel campo sanitario e un primo passo per essere piu' vicini ai bisogni dei cittadini, dare risposte piu' immediate e alleggerire al contempo gli ospedali" ha commentato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, presente al taglio del nastro insieme alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, all'assessore al Welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertole', e ai direttori generali Walter Bergamaschi (Ats Citta' Metropolitana di Milano) e Elisabetta Fabbrini (Asst Nord Milano), Marco Bosio (Asst Niguarda), Matteo Stocco (Asst Santi Paolo e Carlo) e Alessandro Visconti (Asst Fatebenefratelli-Sacco).

La Casa di comunità sarà aperta 7 giorni su 7

"Questo progetto delle Case di Comunita' - ha sottolineato la vicepresidente Moratti - ha visto una prima applicazione effettuata a partire dal patrimonio della Regione e una seconda parte per completare la rete dei presi'di, con un forte coinvolgimento delle realta' territoriali e dei sindaci, in questo caso specifico del Comune di Milano, con cui si e' svolto insieme un ottimo lavoro". "In questa Casa di comunita' - ha aggiunto - opereranno 5 medici di medicina generale, collaboreranno pediatri di libera scelta, 10 infermieri.

Sono previsti due Oss, 40 specialisti, amministrativi, tecnici, infermieri di comunita', medici che vaccineranno. Peraltro, il punto vaccinale verra' spostato qui da via Statuto, con una facilitazione per le persone di avere un unico riferimento". "Questa sara' una Casa di comunita' hub, sara' aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con tutti i servizi che saranno molto ampi. Ci sono anche servizi innovativi come quelli sui disturbi alimentari e dell'apprendimento".

