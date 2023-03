Inaugurata "Casa Frizzi" per famiglie piccoli malati

A un anno dalla posa della prima pietra, lo scorso 26 marzo, a cinque anni dalla scomparsa del noto conduttore Fabrizio Frizzi e in occasione delle giornate nazionali dell'Unitalsi, è stata inaugurata a Milano la 'Casa di Accoglienza Fabrizio Frizzi'. La struttura - un vecchio oratorio che sorge in via Giovanni Amadeo 90, nei pressi del Santuario della Madonna dell'Ortica - e' un edificio di 250 metri quadrati su 3 piani, tutti interamente ristrutturati, che ospiterà 6 nuclei famigliari, uno per appartamento, per un totale di 22 persone; nello specifico, genitori e parenti dei piccoli, soprattutto malati oncologici che sono in cura nelle strutture sanitarie milanesi e lombarde, come il poco lontano Istituto nazionale dei Tumori.

La prima famiglia arriverà nei prossimi giorni, seguita nel giro di un mese circa da tutte le altre

La prima famiglia arriverà nei prossimi giorni, seguita nel giro di un mese circa da tutte le altre. A gestire la casa, spiega Vittorio De Carli, storico dirigente Unitalsi che ebbe l'idea e che anche grazie all'aiuto di Fabrizio Frizzi l'ha realizzata, saranno "inizialmente un nonno e una nonna, cioe' volontari di Unitalsi, insieme ai ragazzi del servizio civile ed altri volontari" dell'associazione cattolica.